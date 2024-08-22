Стерлинг: Я не говорю, что Стерлинг плохой игрок, но я предпочитаю других вингеров

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска заявил, что не рассчитывает на вингера Рахима Стерлинга и защитника Бена Чилуэлла.

"В данный момент они тренируются по отдельности. Ситуация с ними обоими совершенно ясна.

Жестокий ли я? Я так не думаю. Стараюсь быть честным. Могу повторить еще раз, если непонятно: я говорил с Рахимом перед матчем с "Сити", и сказал, что ему будет трудно получить игровое время с нами, и это та причина, по которой он не в составе. Я не говорю, что Рахим плохой игрок, но я предпочитаю других вингеров. Все просто.

Что касается Чилуэлла, я сказал, что он славный парень, но ему придется нелегко из-за своего положения. Если вы считаете это жестоким, то решать вам. Для меня это не жестоко, это просто честно", - цитирует итальянца Football London.