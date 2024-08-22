Зинченко: В школе я был очень хорош в математике и в физике, но футбол взял верх

Украинский полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о начале своего футбольного пути.

"Когда мне было 11 или 12 лет, это был возраст, когда я переехал далеко от дома. Я был в футбольной академии, и именно там я изучил основы футбола с точки зрения психологии.

Режим тамбыл невероятно тяжелым. Я просыпался в 6 часов каждое утро, проводил первую тренировку, завтракал, потом шел в школу, обедал, потом еще раз тренировался. Так что это было интенсивно и долго. Все основные вещи я делал каждый день. Это стало похоже на чистку зубов, как рутина.

Мой тренер в то время тоже был для меня источником вдохновения, он действительно дал мне очень много базовых вещей и заставил меня захотеть работать усерднее.

Буду честен. Я был действительно хорош в школе до 6 класса — или когда мне было около 11. Но потом я начал забывать о домашних заданиях и подобных вещах, потому что я был больше сосредоточен на футболе. Это нехороший совет для следующего поколения, но я немного пожертвовал школой в то время.

Если вы способны справиться и с тем, и с другим - это прекрасно. Я все еще хорошо учился в школе, но дела пошли немного хуже. Я был очень хорош в математике, а затем и в физике, но футбол взял верх", - приводит слова Зинченко официальный сайт "канониров".