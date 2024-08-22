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Фулхэм сделал предложение о приобретении полузащитника Лиона
Об этом сообщает L'Equipe
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Райан Черки как никогда близок к тому, чтобы покинуть "Лион", ведь у него остался еще год контракта. После того как в конце июня он отказался от перехода в "ПСЖ" за 15 млн евро, игрок долго надеялся на предложение из Дортмунда, которое в конце концов, так и не поступило.
Теперь атакующий полузащитник попал в поле зрения "Фулхэма". В среду лондонский клуб достиг договоренности с "Лионом" по трансферу игрока в размере 15 млн евро плюс 5 млн бонусов. "Фулхэм" еще не связывался с окружением Райана Черки, но сообщается, что пока он не заинтересован в этом проекте и дал это понять своим менеджерам.
Добавим, что в прошлом сезоне французский полузащитник провел 39 матчей, где отметился 3 голами и 9 ассистами.
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