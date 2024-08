Чемпион Саудовской Аравии близок к подписанию звездного защитника Манчестер Сити

Фланговый защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу может перебраться в Саудовскую Аравию.

Как сообщает City Report, "горожане" достигли соглашения с "Аль-Хилялем" о трансфере 30-летнего португальского латераля. Сумма сделки составит не менее 35 миллионов евро.

Напомним, Канселу перешёл в "Сити" из "Ювентуса" в 2019 году за 65 млн. евро. Прошлый сезон Жоао провёл на правах аренды в "Барселоне", отличившись за это время 4 забитыми голами и 5 ассистами в 42 матчах во всех турнирах.

????????????????????????????????????: Al Hilal and #ManCity have reached an AGREEMENT for the sale of Joao Cancelo in excess of €35m. ????‼️ pic.twitter.com/n8KtUhknPp