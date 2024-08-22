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Чемпион Саудовской Аравии близок к подписанию звездного защитника Манчестер Сити

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Канселу отправится на Ближний Восток

Чемпион Саудовской Аравии близок к подписанию звездного защитника Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Фланговый защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу может перебраться в Саудовскую Аравию.

Как сообщает City Report, "горожане" достигли соглашения с "Аль-Хилялем" о трансфере 30-летнего португальского латераля. Сумма сделки составит не менее 35 миллионов евро.

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Напомним, Канселу перешёл в "Сити" из "Ювентуса" в 2019 году за 65 млн. евро. Прошлый сезон Жоао провёл на правах аренды в "Барселоне", отличившись за это время 4 забитыми голами и 5 ассистами в 42 матчах во всех турнирах.

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Саудовская Аравия Манчестер Сити Жоау Канселу Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
City Report
Опубликовал: Александр Бураков
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