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Чемпион Саудовской Аравии близок к подписанию звездного защитника Манчестер Сити
Канселу отправится на Ближний Восток
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фланговый защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу может перебраться в Саудовскую Аравию.
Как сообщает City Report, "горожане" достигли соглашения с "Аль-Хилялем" о трансфере 30-летнего португальского латераля. Сумма сделки составит не менее 35 миллионов евро.
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Напомним, Канселу перешёл в "Сити" из "Ювентуса" в 2019 году за 65 млн. евро. Прошлый сезон Жоао провёл на правах аренды в "Барселоне", отличившись за это время 4 забитыми голами и 5 ассистами в 42 матчах во всех турнирах.
????????????????????????????????????: Al Hilal and #ManCity have reached an AGREEMENT for the sale of Joao Cancelo in excess of €35m. ????‼️ pic.twitter.com/n8KtUhknPp— City Report (@cityreport_) August 22, 2024
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