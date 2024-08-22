Клуб из Чемпионшипа готов подписать один из главных трансферных провалов Реала в XXI веке

"Норвич" рассматривает возможность аренды 22-летнего полузащитника мадридского "Реала" Рейньера Жезуса. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, потенциальное соглашение может включать в себя опцию выкупа. Этот пункт никогда не включался в прежние сделки с участием Рейньера.

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Ранее бразилец выступал на правах аренды за "Боруссию" Дортмунд, "Жирону" и "Фрозиноне".

Напомним, Рейньер перешёл в "Реал" в 2020-м году из "Фламенго" за 30 миллионов евро. С тех пор Жезус не принял участия ни в одном официальном матче в футболке "сливочных".