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Клуб из Чемпионшипа готов подписать один из главных трансферных провалов Реала в XXI веке
В этот раз "королевский" клуб может навсегда расстаться с игроком
Getty Images/Global Images Ukraine
"Норвич" рассматривает возможность аренды 22-летнего полузащитника мадридского "Реала" Рейньера Жезуса. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, потенциальное соглашение может включать в себя опцию выкупа. Этот пункт никогда не включался в прежние сделки с участием Рейньера.
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Ранее бразилец выступал на правах аренды за "Боруссию" Дортмунд, "Жирону" и "Фрозиноне".
Напомним, Рейньер перешёл в "Реал" в 2020-м году из "Фламенго" за 30 миллионов евро. С тех пор Жезус не принял участия ни в одном официальном матче в футболке "сливочных".
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