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Астон Вилла проявляет интерес к защитнику Ливерпуля

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Астон Вилла проявляет интерес к защитнику Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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У "Астон Виллы" могут произойти определенные изменения в защите до конца трансферного окна. Все это связано с возможным уходом Диего Карлоса в "Фулхэм".

Сообщается, что бирмингемцы сделали официальный запрос по Джо Гомесу из "Ливерпуля". Английский защитник хотел бы переехать на "Вилла Парк" ради постоянного места в основе, которое он вряд ли получит при Арне Слоте. "Ливерпуль" не против отпустить своего игрока, однако они ожидают за него в 40-45 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Джо Гомес в прошлом сезоне провел 51 матч и отметился 3 ассистами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Джозеф Гомес
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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