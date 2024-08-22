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Астон Вилла проявляет интерес к защитнику Ливерпуля
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У "Астон Виллы" могут произойти определенные изменения в защите до конца трансферного окна. Все это связано с возможным уходом Диего Карлоса в "Фулхэм".
Сообщается, что бирмингемцы сделали официальный запрос по Джо Гомесу из "Ливерпуля". Английский защитник хотел бы переехать на "Вилла Парк" ради постоянного места в основе, которое он вряд ли получит при Арне Слоте. "Ливерпуль" не против отпустить своего игрока, однако они ожидают за него в 40-45 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что Джо Гомес в прошлом сезоне провел 51 матч и отметился 3 ассистами.
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