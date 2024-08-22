Брентфорд достиг принципиальной договоренности с Ливерпулем по трансферу Сеппа ван ден Берга

Сепп ван ден Берг в течение лета довольно часто появлялся в информационном поле, поскольку к нему существует немалый интерес со стороны различных клубов. Прошлый сезон игрок провел в аренде в "Майнце", однако сам "Ливерпуль" не заинтересован в его услугах и готов продать футболиста.

Как сообщает Sky Sports, "Брентфорд" достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" о подписании 22-летнего центрального защитника на фоне интереса леверкузенского "Байера". Лондонский клуб согласился заплатить за игрока 25 млн фунтов стерлингов плюс 5 млн бонусов. Впрочем, сам футболист еще не принял окончательного решения относительно перехода и нидерландцу известно об интересе к нему со стороны "Байера".

Добавим, что в прошлом сезоне Сепп ван ден Берг провел 36 матчей и забил 3 гола.