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Брентфорд достиг принципиальной договоренности с Ливерпулем по трансферу Сеппа ван ден Берга
Сам футболист еще не принял решение относительного перехода
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сепп ван ден Берг в течение лета довольно часто появлялся в информационном поле, поскольку к нему существует немалый интерес со стороны различных клубов. Прошлый сезон игрок провел в аренде в "Майнце", однако сам "Ливерпуль" не заинтересован в его услугах и готов продать футболиста.
Как сообщает Sky Sports, "Брентфорд" достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" о подписании 22-летнего центрального защитника на фоне интереса леверкузенского "Байера". Лондонский клуб согласился заплатить за игрока 25 млн фунтов стерлингов плюс 5 млн бонусов. Впрочем, сам футболист еще не принял окончательного решения относительно перехода и нидерландцу известно об интересе к нему со стороны "Байера".
Добавим, что в прошлом сезоне Сепп ван ден Берг провел 36 матчей и забил 3 гола.
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