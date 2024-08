Вест Хэм объявил о подписании 18-летнего Канте из Лиги 2

"Вест Хэм" подписал контракт с перспективным французским полузащитником Мохамаду Канте из клуба Лиги 2 - "Парижа".

Трудовое соглашение 18-летнего футболиста с "молотобойцами" рассчитано на пять лет. Отмечается, что сезон 2024/25 Мохамаду проведёт в "Париже" на правах аренды.

В прошлом сезоне Канте регулярно выступал за команду U-19 "Парижа".

West Ham United have signed promising French midfielder Mohamadou Kanté from Ligue 2 club Paris FC ⚒️



The 18-year-old joins the Club on a five-year contract and will return to Paris FC on loan for the 2024/25 season. pic.twitter.com/O0cjSevy0p