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Челси предложил МЮ одного из своих защитников - он не входит в планы Марески
Распродажа начинается?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" получил предложение подписать левого защитника "Челси" Бена Чилуелла. Об этом сообщает talkSPORT.
Ранее стало известно, что английский латераль не входит в планы нового наставника "синих" Энцо Марески, который уже заявил, что Бен не соответствует его стилю игры, и вместо него в стартовом составе будет выходить Марк Кукурелья.
В то же время, в составе "Юнайтед" в настоящее время нет номинальных левых защитников из-за травм Люка Шоу и Тайрелла Маласии.
Чилуэлл перешел в "Челси" из "Лестера" в 2020 году за 45 миллионов фунтов. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2027 года.
Напомним, Чилуэлл остался вне заявки на сегодняшний матч против "Серветта" в квалификации Лиги конференций.
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