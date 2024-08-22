Челси предложил МЮ одного из своих защитников - он не входит в планы Марески

"Манчестер Юнайтед" получил предложение подписать левого защитника "Челси" Бена Чилуелла. Об этом сообщает talkSPORT.

Ранее стало известно, что английский латераль не входит в планы нового наставника "синих" Энцо Марески, который уже заявил, что Бен не соответствует его стилю игры, и вместо него в стартовом составе будет выходить Марк Кукурелья.

В то же время, в составе "Юнайтед" в настоящее время нет номинальных левых защитников из-за травм Люка Шоу и Тайрелла Маласии.

Чилуэлл перешел в "Челси" из "Лестера" в 2020 году за 45 миллионов фунтов. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, Чилуэлл остался вне заявки на сегодняшний матч против "Серветта" в квалификации Лиги конференций.