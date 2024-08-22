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Фулхэм приобрёл норвежского хавбека за 25 млн фунтов
Берге возвращается в АПЛ
Fulham
Пресс-служба "Фулхэма" сообщила о подписании 26-летнего полузащитника "Бернли" Сандера Берге.
Срок действия контракта между сторонами рассчитан до 2029 года. Также у "дачников" будет возможность продлить соглашение ещё на один сезон.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 25 миллионов евро, из которых 20 млн. - фиксированная сумма, ещё 5 - в виде бонусов.
До перехода в "Бернли" в 2023 году Берге выступал за "Шеффилд", "Генк" и "Волеренгу". В прошлом сезоне норвежец забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 40 матчах.
Through the Cottage door. ????— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 22, 2024
Welcome, Sander! ⛰
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