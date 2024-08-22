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Фулхэм приобрёл норвежского хавбека за 25 млн фунтов

Англия

Берге возвращается в АПЛ

Фулхэм приобрёл норвежского хавбека за 25 млн фунтов

Fulham

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Пресс-служба "Фулхэма" сообщила о подписании 26-летнего полузащитника "Бернли" Сандера Берге.

Срок действия контракта между сторонами рассчитан до 2029 года. Также у "дачников" будет возможность продлить соглашение ещё на один сезон.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 25 миллионов евро, из которых 20 млн. - фиксированная сумма, ещё 5 - в виде бонусов.

До перехода в "Бернли" в 2023 году Берге выступал за "Шеффилд", "Генк" и "Волеренгу". В прошлом сезоне норвежец забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 40 матчах.

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Фулхэм (Лондон) Бернли Сандер Берге
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Источник:
Fulham
Опубликовал: Александр Бураков
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