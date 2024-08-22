  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл приближается к достижению соглашения с Кристал Пэлас по Марку Гехи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл приближается к достижению соглашения с Кристал Пэлас по Марку Гехи

Англия

Переговоры между командами еще продолжаются

Ньюкасл приближается к достижению соглашения с Кристал Пэлас по Марку Гехи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сага вокруг игрока "орлов" Марка Гехи еще продолжается. "Ньюкасл" на прошлой неделе сделал "Кристал Пэлас" новое предложение на сумму 60 млн фунтов стерлингов плюс 5 млн фунтов дополнительно за англичанина.

По информации Sky Sports, лондонцы в частном порядке признают, что было бы выгодно продать 24-летнего игрока, пока его стоимость высока и пакет в 65 млн фунтов плюс дополнительные средства, скорее всего, завершат эту сделку. Переговоры между клубами по трансферу еще продолжаются, а "Ньюкасл" сохраняет осторожный оптимизм относительно реализации этого приобретения.

Добавим, что в прошлом сезоне Марк Гехи провел 29 поединков и отметился результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Известно, в каком чемпионате Стерлинг хочет продолжить карьеру
yellow-arrow
Соперник Динамо в Лиге чемпионов усилился полузащитником Ливерпуля
yellow-arrow
Фулхэм приобрёл норвежского хавбека за 25 млн фунтов
Ньюкасл Кристал Пэлас (Лондон) Марк Гехи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости