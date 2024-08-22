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Ньюкасл приближается к достижению соглашения с Кристал Пэлас по Марку Гехи
Переговоры между командами еще продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сага вокруг игрока "орлов" Марка Гехи еще продолжается. "Ньюкасл" на прошлой неделе сделал "Кристал Пэлас" новое предложение на сумму 60 млн фунтов стерлингов плюс 5 млн фунтов дополнительно за англичанина.
По информации Sky Sports, лондонцы в частном порядке признают, что было бы выгодно продать 24-летнего игрока, пока его стоимость высока и пакет в 65 млн фунтов плюс дополнительные средства, скорее всего, завершат эту сделку. Переговоры между клубами по трансферу еще продолжаются, а "Ньюкасл" сохраняет осторожный оптимизм относительно реализации этого приобретения.
Добавим, что в прошлом сезоне Марк Гехи провел 29 поединков и отметился результативной передачей.
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