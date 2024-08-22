Известно, в каком чемпионате Стерлинг хочет продолжить карьеру

Рахим Стерлинг хочет остаться в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Sky Sports, вингер "Челси" на данный момент не рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию, поскольку семья Стерлинга уже прочно обосновалась в Англии и, к тому же, он хочет продолжить выступления в составе национальной сборной Англии.

Также отмечается, что Рахим полностью осознаёт своё нынешнее положение в "Челси" и находится в поиске нового клуба.

Напомним, ранее Стерлинг защищал цвета "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".