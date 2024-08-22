Англия
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Известно, в каком чемпионате Стерлинг хочет продолжить карьеру
Из Англии Рахим пока уезжать не планирует
Getty Images
Рахим Стерлинг хочет остаться в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Sky Sports, вингер "Челси" на данный момент не рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию, поскольку семья Стерлинга уже прочно обосновалась в Англии и, к тому же, он хочет продолжить выступления в составе национальной сборной Англии.
Также отмечается, что Рахим полностью осознаёт своё нынешнее положение в "Челси" и находится в поиске нового клуба.
Напомним, ранее Стерлинг защищал цвета "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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