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Киран Триппьер хочет покинуть Ньюкасл, а Эвертон является одним из клубов, заинтересованных в его подписании

Англия

Об этом сообщает The Athletic

Киран Триппьер хочет покинуть Ньюкасл, а Эвертон является одним из клубов, заинтересованных в его подписании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Киран Триппьер находился на скамейке запасных в субботнем матче против "Саутгемптона", когда Тино Ливраменто начал играть на позиции правого защитника со стартовых минут. Англичанин, которому в следующем месяце исполняется 34 года, хочет попробовать новые возможности, позволяющие ему регулярно играть в основе.

Сообщается, что "Эвертон" намерен укрепиться на позиции Кирана Триппьера и провел предварительные переговоры с "Ньюкаслом" относительно его перехода на правах аренды. Менеджер "ирисок" Шон Дайч работал вместе с английским защитником в "Бернли" в 2012-2015 годах, поэтому он хорошо знаком с навыками игрока "сорок".

Добавим, что в прошлом сезоне Киран Триппьер провел 39 поединков, где отметился голом и 11 ассистами.

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Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Киран Триппьер
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Гресь
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