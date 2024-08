Киран Триппьер хочет покинуть Ньюкасл, а Эвертон является одним из клубов, заинтересованных в его подписании

Киран Триппьер находился на скамейке запасных в субботнем матче против "Саутгемптона", когда Тино Ливраменто начал играть на позиции правого защитника со стартовых минут. Англичанин, которому в следующем месяце исполняется 34 года, хочет попробовать новые возможности, позволяющие ему регулярно играть в основе.

Сообщается, что "Эвертон" намерен укрепиться на позиции Кирана Триппьера и провел предварительные переговоры с "Ньюкаслом" относительно его перехода на правах аренды. Менеджер "ирисок" Шон Дайч работал вместе с английским защитником в "Бернли" в 2012-2015 годах, поэтому он хорошо знаком с навыками игрока "сорок".

???? EXCL: Kieran Trippier wants to leave Newcastle United before summer market closes + Everton among suitors. 33yo full-back contracted until 2026 but seeking regular 1st team action elsewhere. #EFC in contact with #NUFC to explore loan move @TheAthleticFC https://t.co/HyF2h6YrdC