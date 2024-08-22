  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ипсвич хочет перехватить у Вулверхэмптона Анела Ахмедходжича
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ипсвич хочет перехватить у Вулверхэмптона Анела Ахмедходжича

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ипсвич хочет перехватить у Вулверхэмптона Анела Ахмедходжича

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На днях стало известно, что Гари О'Нил стремится пополнить свой состав игроком "Шеффилд Юнайтед" Анелем Ахмедходжичем. Впрочем, "волки" столкнулись с конкуренцией по его подписанию.

Сообщается, что "Ипсвич Таун" ведет переговоры с "Шеффилд Юнайтед" относительно потенциальной сделки по центральному защитнику. Новичок Премьер-лиги опережает "волков" в гонке за боснийского футболиста. С уверенностью можно сказать только то, что 25-летний защитник точно сменит клубную прописку до конца трансферного окна.

Добавим, что в прошлом сезоне Анел Ахмедходжич отыграл 32 матча и отметился 2 забитыми мячами.

По теме
yellow-arrow
Киран Триппьер хочет покинуть Ньюкасл, а Эвертон является одним из клубов, заинтересованных в его подписании
yellow-arrow
Известно, в каком чемпионате Стерлинг хочет продолжить карьеру
yellow-arrow
Ньюкасл приближается к достижению соглашения с Кристал Пэлас по Марку Гехи
Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед Ипсвич Таун
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости