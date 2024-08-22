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Ипсвич хочет перехватить у Вулверхэмптона Анела Ахмедходжича
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На днях стало известно, что Гари О'Нил стремится пополнить свой состав игроком "Шеффилд Юнайтед" Анелем Ахмедходжичем. Впрочем, "волки" столкнулись с конкуренцией по его подписанию.
Сообщается, что "Ипсвич Таун" ведет переговоры с "Шеффилд Юнайтед" относительно потенциальной сделки по центральному защитнику. Новичок Премьер-лиги опережает "волков" в гонке за боснийского футболиста. С уверенностью можно сказать только то, что 25-летний защитник точно сменит клубную прописку до конца трансферного окна.
Добавим, что в прошлом сезоне Анел Ахмедходжич отыграл 32 матча и отметился 2 забитыми мячами.
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