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Манчестер Юнайтед близок к подписанию контракта с опорником ПСЖ
Сделка находится на завершающем этапе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию контракта с опорным полузащитником "ПСЖ" Мануэлем Угарте.
Как пишет Фабрицио Романо, сделка находится на завершающем этапе. "Красные дьяволы" арендуют игрока с обязательным выкупом.
Добавим, что Мануэль выступает за "ПСЖ" с лета 2023 года. Мануэль за это время забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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