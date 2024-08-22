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Манчестер Юнайтед близок к подписанию контракта с опорником ПСЖ

Англия

Сделка находится на завершающем этапе

Манчестер Юнайтед близок к подписанию контракта с опорником ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию контракта с опорным полузащитником "ПСЖ" Мануэлем Угарте.

Как пишет Фабрицио Романо, сделка находится на завершающем этапе. "Красные дьяволы" арендуют игрока с обязательным выкупом.

Добавим, что Мануэль выступает за "ПСЖ" с лета 2023 года. Мануэль за это время забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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