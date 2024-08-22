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Манчестер Юнайтед продал своего опорника в ФК Легия Варшава

Англия
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Оеделе перешел в польскую команду

Манчестер Юнайтед продал своего опорника в ФК Легия Варшава

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед U-21" продал своего опорного полузащитника Макси Оеделе в ФК "Легия Варшава".

Футболист подписал с польским клубом соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2027 года.

Макси за всю свою карьеру сыграл 83 матча, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Легия (Варшава) Манчестер Юнайтед
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Источник:
legia
Опубликовал: Екатерина Власова
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