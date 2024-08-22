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Манчестер Юнайтед продал своего опорника в ФК Легия Варшава
Оеделе перешел в польскую команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед U-21" продал своего опорного полузащитника Макси Оеделе в ФК "Легия Варшава".
Футболист подписал с польским клубом соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2027 года.
Maxi Oyedele zagra w koszulce Legii Warszawa!— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) August 22, 2024
Młodzieżowy reprezentant Polski i były zawodnik Manchesteru United podpisał trzyletni kontrakt z Legią Warszawa ✍️
➡️ https://t.co/IoSjYhhNT2 pic.twitter.com/6I19Jjp3yZ
Макси за всю свою карьеру сыграл 83 матча, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
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