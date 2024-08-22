Манчестер Юнайтед хочет успеть подписать левого защитника Фулхэма

Поскольку до закрытия трансферного окна осталась всего неделя, "Манчестер Юнайтед" хочет успеть подписать левого защитника.

Как сообщает GiveMeSport, "красные дьяволы" заинтересовались игроком "Фулхэма" и сборной США Энтони Робинсоном. Однако "МЮ" все еще не сделал официальное предложение лондонскому клубу.

27-летний футболист выступает за "Фулхэм" с 2020 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Энтони в 25 миллионов евро.