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Манчестер Юнайтед хочет успеть подписать левого защитника Фулхэма

Англия
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Но красные дьяволы еще не сделали официальное предложение Фулхэму

Манчестер Юнайтед хочет успеть подписать левого защитника Фулхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поскольку до закрытия трансферного окна осталась всего неделя, "Манчестер Юнайтед" хочет успеть подписать левого защитника.

Как сообщает GiveMeSport, "красные дьяволы" заинтересовались игроком "Фулхэма" и сборной США Энтони Робинсоном. Однако "МЮ" все еще не сделал официальное предложение лондонскому клубу.

27-летний футболист выступает за "Фулхэм" с 2020 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Энтони в 25 миллионов евро.

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Фулхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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