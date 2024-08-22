Арсенал вскоре объявит о трансфере хавбека из Реала Сосьедад - Романо

Центральный полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Мерино подпишет контракт с "Арсеналом".

Как пишет Фабрицио Романо, футболист заключил с «канонирами» договор, который рассчитан до 2028 года. Сумма трансфера составит 32 млн евро + 5 млн бонусов.

"Арсенал" активно работал над переходом Мерино с конца июля, и сам игрок желал присоединиться именно к лондонскому клубу.

Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.