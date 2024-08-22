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Арсенал вскоре объявит о трансфере хавбека из Реала Сосьедад - Романо
Нere we go
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Мерино подпишет контракт с "Арсеналом".
Как пишет Фабрицио Романо, футболист заключил с «канонирами» договор, который рассчитан до 2028 года. Сумма трансфера составит 32 млн евро + 5 млн бонусов.
"Арсенал" активно работал над переходом Мерино с конца июля, и сам игрок желал присоединиться именно к лондонскому клубу.
Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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