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Брайтон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Стоит ли ожидать продолжения банкета от команды Хюрцелера?

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче первого тура на "Гудисон Парк" "чайки" показали по-настоящему интересный и стильный футбол. Благодаря этому им и удалось разгромить "Эвертон" со счетом 3:0. Но это уже в прошлом: соперник был не таким мощным. Другое дело "Манчестер Юнайтед".

Смогут ли подопечные Фабиана Гюрцелера показать нечто подобное в противостоянии с гораздо более сложным оппонентом? Скоро посмотрим!

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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