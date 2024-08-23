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Брайтон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Стоит ли ожидать продолжения банкета от команды Хюрцелера?
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче первого тура на "Гудисон Парк" "чайки" показали по-настоящему интересный и стильный футбол. Благодаря этому им и удалось разгромить "Эвертон" со счетом 3:0. Но это уже в прошлом: соперник был не таким мощным. Другое дело "Манчестер Юнайтед".
Смогут ли подопечные Фабиана Гюрцелера показать нечто подобное в противостоянии с гораздо более сложным оппонентом? Скоро посмотрим!
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 24 августа.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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