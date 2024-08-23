Брайтон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче первого тура на "Гудисон Парк" "чайки" показали по-настоящему интересный и стильный футбол. Благодаря этому им и удалось разгромить "Эвертон" со счетом 3:0. Но это уже в прошлом: соперник был не таким мощным. Другое дело "Манчестер Юнайтед".

Смогут ли подопечные Фабиана Гюрцелера показать нечто подобное в противостоянии с гораздо более сложным оппонентом? Скоро посмотрим!

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брайтон" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

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