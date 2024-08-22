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Тен Хаг - о Санчо: Вы не можете выбрать всех игроков на один матч

Англия
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Специалист высказался о левом вингере МЮ

Тен Хаг - о Санчо: Вы не можете выбрать всех игроков на один матч

Getty Images

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"Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о возвращении в команду левого вингера Джейдона Санчо.

"Вы не можете выбрать всех игроков на один матч, но все они нужны вам на протяжении всего сезона. Иногда футболисты будут очень разочарованы, но они должны с этим справиться".

Напомним, что Санчо вторую половину прошлого сезона выступал за "Боруссию Д" на правах аренды. Джейдон в первом раунде АПЛ сезона 2024/25 не попал в заявку на матч.

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Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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