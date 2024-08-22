Тен Хаг - о Санчо: Вы не можете выбрать всех игроков на один матч

"Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о возвращении в команду левого вингера Джейдона Санчо.

"Вы не можете выбрать всех игроков на один матч, но все они нужны вам на протяжении всего сезона. Иногда футболисты будут очень разочарованы, но они должны с этим справиться".