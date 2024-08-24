Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На прошлой неделе в матче против "Фулхэма" на "Олд Траффорд" манкунианцы хоть и выиграли, но сделали это в таком неуверенном стиле, что после игры к ним осталось немало вопросов. С другой стороны, дебютный матч и дебютный гол для новичка Джошуа Зиркзе — прекрасный момент, подаривший немало радости болельщикам.

Будут ли у них причины для радости после выезда к куда более сложному оппоненту в лице "Брайтона"? Ответ на этот вопрос мы получим уже в ближайшее время.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

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Английская Премьер-лига. 2 тур.

24 августа. 14:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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