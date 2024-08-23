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Тоттенхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Всем нужно побеждать и как можно быстрее

Тоттенхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Анге Постекоглу был чрезвычайно разочарован ничьей своей команды в матче первого тура АПЛ против "Лестера". Хотя Шон Дайч был не менее разъяренным из-за поражения своих подопечных против "Брайтона".

Оба коллектива имеют достаточно мотивации для победы, впрочем они находятся в разных весовых категориях. Сможет ли Постекоглу выстроить матч настолько ровно, чтобы "Эвертон" не смог сократить расстояние между этими командами?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Эвертон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу Шон Дайч Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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