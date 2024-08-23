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Тоттенхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Всем нужно побеждать и как можно быстрее
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Анге Постекоглу был чрезвычайно разочарован ничьей своей команды в матче первого тура АПЛ против "Лестера". Хотя Шон Дайч был не менее разъяренным из-за поражения своих подопечных против "Брайтона".
Оба коллектива имеют достаточно мотивации для победы, впрочем они находятся в разных весовых категориях. Сможет ли Постекоглу выстроить матч настолько ровно, чтобы "Эвертон" не смог сократить расстояние между этими командами?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 августа.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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