Тоттенхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Анге Постекоглу был чрезвычайно разочарован ничьей своей команды в матче первого тура АПЛ против "Лестера". Хотя Шон Дайч был не менее разъяренным из-за поражения своих подопечных против "Брайтона".

Оба коллектива имеют достаточно мотивации для победы, впрочем они находятся в разных весовых категориях. Сможет ли Постекоглу выстроить матч настолько ровно, чтобы "Эвертон" не смог сократить расстояние между этими командами?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

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