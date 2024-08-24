Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После того, как Виталий Миколенко вместе с "Эвертоном" проиграл свой первый матч сезона против "Брайтона", в основном вся критика посыпалась на Эшли Янга и некоторых других представителей "ирисок".

Неужели все было настолько плохо? Возможно, и не настолько, но достаточно печально. С другой стороны, претензии к Виталию были минимальны. Сможет ли он со своими одноклубниками включить другой режим и извиниться перед болельщиками за то поражение уже сейчас, в матче против "Тоттенхэма"?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

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Английская Премьер-лига. 2 тур.

24 августа. 17:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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