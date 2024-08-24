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Тоттенхэм – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ожидаем большего от Виталия Миколенко и его команды
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как Виталий Миколенко вместе с "Эвертоном" проиграл свой первый матч сезона против "Брайтона", в основном вся критика посыпалась на Эшли Янга и некоторых других представителей "ирисок".
Неужели все было настолько плохо? Возможно, и не настолько, но достаточно печально. С другой стороны, претензии к Виталию были минимальны. Сможет ли он со своими одноклубниками включить другой режим и извиниться перед болельщиками за то поражение уже сейчас, в матче против "Тоттенхэма"?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 августа.
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Английская Премьер-лига. 2 тур.
24 августа. 17:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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