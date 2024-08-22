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Африканский вундеркинд продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед
Секу Коне, вероятно, присоединится к МЮ
x.com/FabrizioRomano
Молодой малийский опорный полузащитник Секу Коне из ФК "Гуидарс" продолжит карьеру в клубе Премьер-Лиги.
Как пишет Фабрицио Романо, 18-летний футболист присоединится к "Манчестер Юнайтед". Сегодня, 22 августа, руководство английского клуба согласовало с игроком детали потенциального контракта.
Добавим, что Коне провел 12 матчей за сборную Мали U-17.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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