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Астон Вилла – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Вендетта от Артеты?

Астон Вилла – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последние два матча между этими соперниками завершались победой бирмингемского клуба и все это, вероятно, стоило "Арсеналу" трофея в прошлом сезоне. Конечно, они отлично помнят, сколько проблем им создала команда Унаи Эмери.

На этот раз все должно быть по-другому, по крайней мере, на это надеется Микель Артета, вы произойдет его месть за прошлый сезон?

Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени в субботу, 24 августа.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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