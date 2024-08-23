Астон Вилла – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние два матча между этими соперниками завершались победой бирмингемского клуба и все это, вероятно, стоило "Арсеналу" трофея в прошлом сезоне. Конечно, они отлично помнят, сколько проблем им создала команда Унаи Эмери.

На этот раз все должно быть по-другому, по крайней мере, на это надеется Микель Артета, вы произойдет его месть за прошлый сезон?

Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

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