Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Конечно, матч первого тура против "Вулвергемптона", в котором украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе, нельзя назвать просто проходным. Но противостояние против "Виллы" - это другой уровень ответственности.

Мы пока не знаем, доверит ли Артета место в старте именно Зинченко, но ожидаем от него и его команды исключительно футбол самого высокого уровня.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

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Английская Премьер-лига. 2 тур.

24 августа. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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