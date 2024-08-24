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Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Первое серьезное сражение для Александра Зинченко

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Конечно, матч первого тура против "Вулвергемптона", в котором украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе, нельзя назвать просто проходным. Но противостояние против "Виллы" - это другой уровень ответственности.

Мы пока не знаем, доверит ли Артета место в старте именно Зинченко, но ожидаем от него и его команды исключительно футбол самого высокого уровня.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

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Английская Премьер-лига. 2 тур.

24 августа. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета АПЛ Александр Зинченко смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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