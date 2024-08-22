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Брентфорд подписал центрбека из Ливерпуля

Англия
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Сепп ван ден Берг покинул красных

Брентфорд подписал центрбека из Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Ливерпуля" Сеппа ван ден Берг подписал контракт "Брентфордом".

22-летний игрок подписал с лондонским клубом пятилетний контракт - до 30 июня 2029 года.

"Я очень рад, что нам удалось оформить трансфер Сеппа", - сказал главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.

Ван ден Берг присоединился к "Ливерпулю" в 2019 году. Футболист в составе первой команды сыграл всего 4 матча, поскольку выступал за другие клубы на правах аренды.

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Брентфорд (Лондон) Ливерпуль Сепп Ван ден Берг
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Источник:
Вrentford
Опубликовал: Екатерина Власова
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