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Брентфорд подписал центрбека из Ливерпуля
Сепп ван ден Берг покинул красных
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ливерпуля" Сеппа ван ден Берг подписал контракт "Брентфордом".
22-летний игрок подписал с лондонским клубом пятилетний контракт - до 30 июня 2029 года.
"Я очень рад, что нам удалось оформить трансфер Сеппа", - сказал главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.
We’re delighted to confirm the arrival of Sepp van den Berg from Liverpool on a five-year contract ????— Brentford FC (@BrentfordFC) August 22, 2024
Ван ден Берг присоединился к "Ливерпулю" в 2019 году. Футболист в составе первой команды сыграл всего 4 матча, поскольку выступал за другие клубы на правах аренды.
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