Брентфорд подписал центрбека из Ливерпуля

Центральный защитник "Ливерпуля" Сеппа ван ден Берг подписал контракт "Брентфордом".

22-летний игрок подписал с лондонским клубом пятилетний контракт - до 30 июня 2029 года.

We’re delighted to confirm the arrival of Sepp van den Berg from Liverpool on a five-year contract ????