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Манчестер Сити – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Неужели все решено заранее?

Манчестер Сити – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если любой нейтральный болельщик посмотрит на вывеску этого матча, подумает, что можно даже не включать, ведь здесь все максимально очевидно. Может быть, судьба правды здесь есть. Однако если вы не видели, как команда Кирана Маккенны показала себя против "Ливерпуля" неделю назад, то рекомендуем оценить по крайней мере второй матч этого коллектива в сезоне. Поверьте, они могут удивить, даже если играют против команд высшего качества.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 августа.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Ипсвич"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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