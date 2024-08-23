Манчестер Сити – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если любой нейтральный болельщик посмотрит на вывеску этого матча, подумает, что можно даже не включать, ведь здесь все максимально очевидно. Может быть, судьба правды здесь есть. Однако если вы не видели, как команда Кирана Маккенны показала себя против "Ливерпуля" неделю назад, то рекомендуем оценить по крайней мере второй матч этого коллектива в сезоне. Поверьте, они могут удивить, даже если играют против команд высшего качества.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

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