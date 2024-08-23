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Манчестер Сити – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Неужели все решено заранее?
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Если любой нейтральный болельщик посмотрит на вывеску этого матча, подумает, что можно даже не включать, ведь здесь все максимально очевидно. Может быть, судьба правды здесь есть. Однако если вы не видели, как команда Кирана Маккенны показала себя против "Ливерпуля" неделю назад, то рекомендуем оценить по крайней мере второй матч этого коллектива в сезоне. Поверьте, они могут удивить, даже если играют против команд высшего качества.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 августа.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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