Манчестер Сити – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В первом туре Премьер-лиги "Манчестер Сити" без Родри как-то так спокойно и без особых проблем разобрался с "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Конечно, эта команда далеко не в оптимальной форме, но этого хватает, чтобы спокойно решать важные вопросы.

Почти наверняка этого хватит и чтобы решить вопрос с "Ипсвичем", правда команда Маккенны на прошлой неделе создала немного проблем "Ливерпулю". Может быть, получится и в этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 августа.

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Английская Премьер-лига. 2 тур.

24 августа. 17:00. Манчестер. "Этихад Стедиум"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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