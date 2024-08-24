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Манчестер Сити – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола и запланированная легкая прогулка
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом туре Премьер-лиги "Манчестер Сити" без Родри как-то так спокойно и без особых проблем разобрался с "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Конечно, эта команда далеко не в оптимальной форме, но этого хватает, чтобы спокойно решать важные вопросы.
Почти наверняка этого хватит и чтобы решить вопрос с "Ипсвичем", правда команда Маккенны на прошлой неделе создала немного проблем "Ливерпулю". Может быть, получится и в этот раз?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 августа.
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Английская Премьер-лига. 2 тур.
24 августа. 17:00. Манчестер. "Этихад Стедиум"
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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