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Челси предложил Астон Вилле услуги Рахима Стерлинга

Англия

Эмери сомневается в целесообразности этого трансфера

Челси предложил Астон Вилле услуги Рахима Стерлинга

Getty Images/Global Images Ukraine

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В течение последних нескольких дней Рахим Стерлинг стал едва ли не главным ньюсмейкером в Англии. Игрок оказался вне заявки на первый матч Премьер-лиги против "Манчестер Сити" и во вчерашнем поединке Лиги конференций против "Серветта". Главный тренер "синих" Энцо Мареска также в недавнем интервью заявил, что опытному вингеру не гарантировано место в стартовом составе, что побуждает игрока к поиску новой команды.

По информации Mirror, "Челси" на этой неделе предложил услуги английского футболиста "Астон Вилле". Впрочем, Унаи Эмери вместе с руководством клуба сомневается в целесообразности его трансфера. Главный тренер бирмингемцев неуверен впишется ли Стерлинг в стиль игры, в который играет его команда. Существуют также сомнения относительно его профессионального потенциала, поскольку после перехода в "Челси" его карьера пошла на спад. Кроме того, зарплата вингера также может быть преградой для перехода, если игрок не согласится на ее существенное снижение.

Добавим, что с момента перехода в "Челси", Стерлинг отыграл 81 матч, где отметился 19 голами и 12 ассистами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Рахим Стерлинг Челси (Лондон)
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Гресь
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