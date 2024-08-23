Челси предложил Астон Вилле услуги Рахима Стерлинга

В течение последних нескольких дней Рахим Стерлинг стал едва ли не главным ньюсмейкером в Англии. Игрок оказался вне заявки на первый матч Премьер-лиги против "Манчестер Сити" и во вчерашнем поединке Лиги конференций против "Серветта". Главный тренер "синих" Энцо Мареска также в недавнем интервью заявил, что опытному вингеру не гарантировано место в стартовом составе, что побуждает игрока к поиску новой команды.

По информации Mirror, "Челси" на этой неделе предложил услуги английского футболиста "Астон Вилле". Впрочем, Унаи Эмери вместе с руководством клуба сомневается в целесообразности его трансфера. Главный тренер бирмингемцев неуверен впишется ли Стерлинг в стиль игры, в который играет его команда. Существуют также сомнения относительно его профессионального потенциала, поскольку после перехода в "Челси" его карьера пошла на спад. Кроме того, зарплата вингера также может быть преградой для перехода, если игрок не согласится на ее существенное снижение.

Добавим, что с момента перехода в "Челси", Стерлинг отыграл 81 матч, где отметился 19 голами и 12 ассистами.