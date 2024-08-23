Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд близок к подписанию юного вингера бразильского Гремио
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается работа "Брентфорда" на трансферном рынке. Вчера клуб объявил о подписании Сеппа ван ден Берга, однако "пчелы" не останавливаются на достигнутом.
Сообщается, что "Брентфорд" близок к подписанию бразильского вингера "Гремио" Густаво Нуньеша. Сумма трансфера составляет 12 млн евро плюс 20% от суммы будущей продажи 18-летнего игрока. Вингер уже отправился в Англию на медицинское обследование.
????????⚪️ Gustavo Nunes to Brentford, here we go! Deal in place for 2005 born Brazilian winger to join from Gremio.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024
€12m fixed fee plus 20% sell-on clause to the Brazilian club.
Medical tests booked. ????????
Brentford are signing Sepp van der Berg AND Gustavo Nunes. ???????? pic.twitter.com/JGIfKdyu2d
Добавим, что в этом году Густаво Нуньеш провел 46 матчей, где отметился 10 голами и 6 ассистами.
Популярное сейчас
- Поражение Кривбасса, не лучший матч Мудрика и сорванный трансфер Шахтера. Главные новости за 22 августа
- Мареска: Это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он в клубе
- Квалификация ЛК. Кривбасс - Бетис 0:2. Без шансов для наших от начала и до конца
- Клуб из Чемпионшипа готов подписать один из главных трансферных провалов Реала в XXI веке
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО