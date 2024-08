Брентфорд близок к подписанию юного вингера бразильского Гремио

Продолжается работа "Брентфорда" на трансферном рынке. Вчера клуб объявил о подписании Сеппа ван ден Берга, однако "пчелы" не останавливаются на достигнутом.

Сообщается, что "Брентфорд" близок к подписанию бразильского вингера "Гремио" Густаво Нуньеша. Сумма трансфера составляет 12 млн евро плюс 20% от суммы будущей продажи 18-летнего игрока. Вингер уже отправился в Англию на медицинское обследование.

