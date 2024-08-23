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Брентфорд близок к подписанию юного вингера бразильского Гремио

Англия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Брентфорд близок к подписанию юного вингера бразильского Гремио

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжается работа "Брентфорда" на трансферном рынке. Вчера клуб объявил о подписании Сеппа ван ден Берга, однако "пчелы" не останавливаются на достигнутом.

Сообщается, что "Брентфорд" близок к подписанию бразильского вингера "Гремио" Густаво Нуньеша. Сумма трансфера составляет 12 млн евро плюс 20% от суммы будущей продажи 18-летнего игрока. Вингер уже отправился в Англию на медицинское обследование.

Добавим, что в этом году Густаво Нуньеш провел 46 матчей, где отметился 10 голами и 6 ассистами.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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