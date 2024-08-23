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Шон Дайч перед игрой против Тоттенхэма: На данный момент у нас осталось около 14 игроков основного состава - это плохая ситуация
Начало сезона складывается не очень удачно для фанов ирисок
Getty Images / Global Images Ukraine
В минувшие выходные, в первом туре АПЛ, "Эвертон" потерпел разгромное домашнее поражение от "Брайтона" (0:3). Впрочем, на этой неделе подопечных Шона Дайча ждет тяжелый соперник, поскольку в Лондоне они встретятся с "Тоттенхэмом". Главный тренер "ирисок" столкнулся с выбором состава на предстоящий поединок против "шпор": капитан Шеймус Коулман имеет проблемы с икрой, Нейтан Паттерсон выбыл на длительный срок, Эшли Янг дисквалифицирован после удаления в матче с "Брайтоном". Кроме того, полузащитник Джеймс Гарнер, который может заменить правого защитника, также выбыл, поэтому подросток Роман Диксон может быть заявлен, в то время, как Джеймс Тарковски находится под вопросом, а Джаррад Брантуэйт продолжает восстанавливаться после проблемы с пахом.
"К сожалению, мы на грани. На данный момент у нас осталось около 14 игроков основного состава - это плохая ситуация. Вызов, как всегда, стоит прямо перед нами. У нас не так много финансовых ресурсов, чтобы исправить ситуацию. Мы просто должны работать с игроками и надеяться, что их физическая форма вернется к должному уровню", - цитирует Шона Дайча BBC.
Добавим, что матч "Тоттенхэм" - "Эвертон" состоится 24 августа в 17:00 по киевскому времени.
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