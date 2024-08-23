Лестер близок к трансферу форварда Кристал Пэлас

"Лестер Сити" давно ведет переговоры по приобретению Джордана Айю у "Кристал Пэлас". Похоже, что руководство "лис" могут осуществить этот трансфер в ближайшее время.

Сообщается, что "орлы" уже согласовали продажу своего форварда. Сумма трансфера за 32-летнего игрока может достичь до 8 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Джордан Айю в прошлом сезоне отыграл 37 матчей, где отметился 4 голами и 8 ассистами.