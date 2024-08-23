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Лестер близок к трансферу форварда Кристал Пэлас

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Лестер близок к трансферу форварда Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лестер Сити" давно ведет переговоры по приобретению Джордана Айю у "Кристал Пэлас". Похоже, что руководство "лис" могут осуществить этот трансфер в ближайшее время.

Сообщается, что "орлы" уже согласовали продажу своего форварда. Сумма трансфера за 32-летнего игрока может достичь до 8 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Джордан Айю в прошлом сезоне отыграл 37 матчей, где отметился 4 голами и 8 ассистами.

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Кристал Пэлас (Лондон) Джордан Айю Лестер Сити
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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