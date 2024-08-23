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Сон Хын Мин о своем вкладе в историю Тоттенхэма: Я все еще не считаю себя легендой этого клуба
Кореец надеется выиграть со шпорами трофей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Девять лет назад Сон Хын Мин присоединился к "Тоттенхэму" из леверкузенского "Байера" за 30 млн евро. С тех пор кореец всегда был игроком основы команды при любом тренерском штабе. После ухода Гарри Кейна в "Баварию" именно Сон Хын Мин стал капитаном "шпор". В интервью BBC игрок лондонцев отметил, что он бы хотел оставить в клубе легендарное наследие после себя.
"Быть в одной команде в течение 10 лет - это, по моему мнению, хорошая попытка. Ты должен быть последовательным в этом, а также ты должен дать что-то клубу. Я все еще не считаю себя легендой этого клуба. Я сказал, что хочу выиграть что-то со "шпорами", тогда я буду очень счастлив, когда меня будут называть легендой. Я присоединился к "шпорам", чтобы выиграть трофей, и я надеюсь, что мы сможем сделать этот сезон особенным. Я хочу подняться как можно выше во всех аспектах - командном, индивидуальном, во всем. Тогда мы увидим, где мы находимся", - заявил корейский нападающий.
Добавим, что за время своего пребывания в "Тоттенхэме" Сон Хын Мин отметился 162 голами и 84 ассистами в 409 поединках.
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