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Миколенко принял участие в представлении третьей формы Эвертона

Англия
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Миколенко принял участие в представлении третьей формы Эвертона

Фото: evertonfc

Новина українською

"Эвертон" показал третий комплект формы на сезон-2024/25. Техническим спонсором клуба является Castore.

Футболка выполнена в нейтрально цветовой палитре, а тонкая полоска создает классический бейсбольный образ. Современный темно-серый воротник с V-образным вырезом и желтой полоской повторяется на рукавах рубашки.

Комплект посвящен юбилею бейсбольного матча. 23 октября 1924 года игроки "Чикаго Уайт Сокс" и "Нью-Йорк Джайентс" вышли на домашний стадион ливерпульского клуба "Гудисон Парк".

В презентации формы принял участие украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Помимо футбольной формы, на украинце была фуражка. Его образ был дополнен бейсбольной перчаткой и мячом.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
evertonfc.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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