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Миколенко принял участие в представлении третьей формы
Стильно
Фото: evertonfc
"Эвертон" показал третий комплект формы на сезон-2024/25. Техническим спонсором клуба является Castore.
Футболка выполнена в нейтрально цветовой палитре, а тонкая полоска создает классический бейсбольный образ. Современный темно-серый воротник с V-образным вырезом и желтой полоской повторяется на рукавах рубашки.
Комплект посвящен юбилею бейсбольного матча. 23 октября 1924 года игроки "Чикаго Уайт Сокс" и "Нью-Йорк Джайентс" вышли на домашний стадион ливерпульского клуба "Гудисон Парк".
В презентации формы принял участие украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Помимо футбольной формы, на украинце была фуражка. Его образ был дополнен бейсбольной перчаткой и мячом.
Thoughts on the new third kit, Blues? ???? pic.twitter.com/0o07WBfrUk— Everton (@Everton) August 23, 2024
A Grand Old Team. ⚾️— Everton (@Everton) August 23, 2024
Our new third kit - inspired by a baseball game held at Goodison Park 100 years ago - is out now! pic.twitter.com/B0r5gKF3oH
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