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Хавбек Бетиса: Было важно выиграть у Кривбасса с разницей больше, чем в один мяч

Англия

Ответная игра через неделю

Хавбек Бетиса: Было важно выиграть у Кривбасса с разницей больше, чем в один мяч

Фото: realbetisbalompie.es

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Полузащитник "Бетиса" Родри Санчес прокомментировал победу над "Кривбассом" (2:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором он отличился голом.

"Очень рад победе команды и своему голу.

Было важно выиграть с разницей больше, чем в один мяч, ведь может произойти тысяча вещей. Результат хороший, мы играли хорошо", – приводит слова Санчеса Marca.

Напомним, ответная игра пройдет 29 августа в Севилье.

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Кривбасс (Кривой Рог) Бетис (Севилья)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
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