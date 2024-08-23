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Хавбек Бетиса: Было важно выиграть у Кривбасса с разницей больше, чем в один мяч
Ответная игра через неделю
Фото: realbetisbalompie.es
Полузащитник "Бетиса" Родри Санчес прокомментировал победу над "Кривбассом" (2:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором он отличился голом.
"Очень рад победе команды и своему голу.
Было важно выиграть с разницей больше, чем в один мяч, ведь может произойти тысяча вещей. Результат хороший, мы играли хорошо", – приводит слова Санчеса Marca.
Напомним, ответная игра пройдет 29 августа в Севилье.
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Источник:Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
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