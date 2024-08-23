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Ньюкасл хочет арендовать вингера Челси
Об этом сообщает Mirror
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" хочет улучшить свои позиции в Премьер-лиге и снова зацепиться за топ-4. "Сороки" планируют укреплять не только защиту подписанием Марка Гехи, но также настроены взять нового игрока на линию атаки.
Сообщается, что Эдди Хау заинтересован в услугах Нони Мадуэке из "Челси". Вингер не является основным игроком у лондонцев и учитывая избыток футболистов, они готовы его отпустить. Впрочем, "Ньюкасл" планирует арендовать вингера, а это не совсем может устраивать руководство "синих", поскольку они рассматривают полноценный трансфер англичанина. Переговоры между клубами относительно возможного перехода 22-летнего футболиста еще будут продолжаться.
Добавим, что вчера Нони Мадуэке вышел на замену в победном поединке "Челси" против "Серветта" (2:0) в рамках Лиги конференций и отметился забитым мячом.
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