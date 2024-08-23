Гакпо - об игре под руководством Клоппа: Многое изменилось по сравнению с Клоппом

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо рассказал о разнице между новым главным тренером Арне Слотом и экс-наставником "красных" Юргеном Клоппом.

"Многое изменилось по сравнению с Клоппом, но Арне производит очень хорошее впечатление. Это не обязательно лучше или хуже, но в целом есть изменения. В прошлом сезоне было больше контратак, но это только действовало нам на пользу. Скоро мы освоим и новую систему. Это может нас далеко завести.

Слот просто очень честен и прямолинеен, что идет на пользу игрокам. Тогда вы всегда знаете, где находитесь. Уже в контрольных матчах мы были хороши, затем также выиграли первую игру в чемпионате против Ипсвича (2:0 - прим.). Это сразу даёт преимущество. Если так будет продолжаться - мы можем провести отличный сезон", - цитирует Коди Sport Nieuws.