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Гакпо - об игре под руководством Клоппа: Многое изменилось по сравнению с Клоппом
Успешно ли пройдут мерсисайдцы перестройку?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо рассказал о разнице между новым главным тренером Арне Слотом и экс-наставником "красных" Юргеном Клоппом.
"Многое изменилось по сравнению с Клоппом, но Арне производит очень хорошее впечатление. Это не обязательно лучше или хуже, но в целом есть изменения. В прошлом сезоне было больше контратак, но это только действовало нам на пользу. Скоро мы освоим и новую систему. Это может нас далеко завести.
Слот просто очень честен и прямолинеен, что идет на пользу игрокам. Тогда вы всегда знаете, где находитесь. Уже в контрольных матчах мы были хороши, затем также выиграли первую игру в чемпионате против Ипсвича (2:0 - прим.). Это сразу даёт преимущество. Если так будет продолжаться - мы можем провести отличный сезон", - цитирует Коди Sport Nieuws.
Напомним, Клопп покинул "Ливерпуль" по окончании сезона 2023/24.
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