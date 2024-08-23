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Эвертон вернул 37-летнего голкипера

Англия
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Об этом говорится на сайте клуба

Эвертон вернул 37-летнего голкипера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Победитель АПЛ сезона 2016/17 в составе "Челси" Асмир Бегович возвращается в Премьер-лигу. 37-летний голкипер подписал однолетний контракт с "Эвертоном". Опытный вратарь уже защищал цвета "ирисок" с 2021 по 2023 гг. (сыграл за этот период 10 матчей, из которых 4 отстоял на ноль).

"Я рад вернуться. Это было легкое решение, когда поступил вызов. Я провел здесь два действительно хороших года и построил особые отношения с персоналом и игроками. "Эвертон" накладывает на вас отпечаток. Отношения, которые у меня сложились с людьми здесь, то, насколько особенным является клуб, удивительная фан-база, а также то, что последний сезон на "Гудисоне" был таким значимым, означает, что это отличное время, чтобы быть в клубе. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с голкиперами. Джордан [Пикфорд] - мой друг уже три года и человек, которого я очень уважаю. Я хочу помогать быть лидером, устанавливать стандарты, быть профессионалом каждый день и передавать свой опыт. Я не могу дождаться, чтобы снова стать частью этого и помочь клубу всем, чем смогу", - заявил вратарь после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне в составе "Куинз Парк Рейнджерс" Асмир Бегович провел 46 матчей, из которых 13 отстоял на ноль.

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Источник:
Евертон
Опубликовал: Александр Гресь
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