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Официально: Гюндоган вернулся в Манчестер Сити

Англия

Илкай возвращается в Англию

Официально: Гюндоган вернулся в Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Илкай Гюндоган вновь стал игроком "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на один год.

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Состав "Сити" Илкай пополнил на правах свободного агента. Прошлый сезон хавбек провёл в "Барселоне".

Напомним, Гюндоган выступал за "Манчестер Сити" с 2016 по 2023 год.

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Источник:
Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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