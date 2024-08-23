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Официально: Гюндоган вернулся в Манчестер Сити
Илкай возвращается в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Илкай Гюндоган вновь стал игроком "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба "горожан".
Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на один год.
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Состав "Сити" Илкай пополнил на правах свободного агента. Прошлый сезон хавбек провёл в "Барселоне".
Напомним, Гюндоган выступал за "Манчестер Сити" с 2016 по 2023 год.
He's home ????????— Manchester City (@ManCity) August 23, 2024
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Источник:Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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