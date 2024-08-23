Эдди Хау о будущем Триппьера в Ньюкасле: Трансферное окно всегда непредсказуемо, но я хочу, чтобы он остался здесь

Первые слухи об уходе Кирана Триппьера из "Ньюкасла" появились еще в конце весны. Казалось, что игрок останется в клубе, однако его отсутствие в старте против "Саутгемптона" в первом туре АПЛ породило немало слухов, что футболист покинет "сорок". На предматчевой пресс-конференции против "Борнмута" Эдди Хау высказался относительно будущего защитника в своей команде.

"Триппьер очень хорошо тренировался на этой неделе. Я удивлен многими историями, которые появились. [Он] ценный член команды. Его профессионализм был первоклассным. Он очень хорошо тренировался с тех пор, как вернулся с Евро. Я думаю, что он тренировался всего две недели, поэтому мы решили не выпускать его на выходных, к тому же Тино [Ливраменто] провел очень хорошую предсезонную подготовку. Я не очень понимаю, откуда это взялось. Он готовится к игре в субботу. Я никогда не могу ответить на эти вопросы с абсолютной уверенностью, потому что это футбол и трансферное окно всегда непредсказуемое, но я хочу, чтобы он остался здесь и продолжал играть за нас. Вы хотите иметь как можно больше здоровых и доступных игроков, чтобы выбрать из как можно более качественной группы, и Киран, безусловно, вписывается в эту группу", - цитирует Эдди Хау Sky Sports.

Напомним, что сейчас интерес к Кирану Триппьера проявляет "Эвертон". За время своего пребывания в "Ньюкасле", 33-летний защитник сыграл 92 поединка, где отметился 4 голами и 21 ассистом. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.