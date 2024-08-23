Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гюндоган: Не могу дождаться, чтобы снова поработать с Гвардиолой
Последний сезон в "Сити" для обоих?
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган прокомментировал
"Семь лет в "Манчестер Сити" были для меня временем полного удовлетворения как на поле, так и за его пределами.
Я вырос как личность и игрок, наладил особые отношения с болельщиками "Сити" и добился потрясающего успеха. Это был исключительный период в моей жизни.
Все знают, какое уважение я испытываю к Пепу — он лучший тренер в мире, и работа с ним каждый день делает тебя лучшим игроком. Ты чувствуешь постоянный вызов, а это именно то, что хочет получить любой профессионал. Не могу дождаться, чтобы снова поработать с ним", - цитирует Илкая пресс-служба "горожан".
Популярное сейчас
- Главный лжец в современном футболе: молодой талант Реала Эндрик опозорился по полной
- Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом
- Мареска: Это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он в клубе
- Мареска: Я не работаю со всеми футболистами Челси
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО