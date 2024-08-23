Гюндоган: Не могу дождаться, чтобы снова поработать с Гвардиолой

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган прокомментировал своё возвращение в "Манчестер Сити".

"Семь лет в "Манчестер Сити" были для меня временем полного удовлетворения как на поле, так и за его пределами.

Я вырос как личность и игрок, наладил особые отношения с болельщиками "Сити" и добился потрясающего успеха. Это был исключительный период в моей жизни.

Все знают, какое уважение я испытываю к Пепу — он лучший тренер в мире, и работа с ним каждый день делает тебя лучшим игроком. Ты чувствуешь постоянный вызов, а это именно то, что хочет получить любой профессионал. Не могу дождаться, чтобы снова поработать с ним", - цитирует Илкая пресс-служба "горожан".