Кристал Пэлас изучает возможность подписать Рахима Стерлинга из Челси

Рахим Стерлинг из-за того, что не попадает в заявку "Челси" на матчи, настроен уйти из клуба. Игрок изучает возможности продолжения карьеры, но приоритетом остаются клубы Премьер-лиги.

Сообщается, "Кристал Пэлас" является одной из команд, которые изучают возможность подписания Рахима Стерлинга. Однако переманить вингера сборной Англии на "Селхерст Парк" будет невероятно сложно. Считается, что футболист зарабатывает в "Челси" более 300 000 фунтов стерлингов в неделю, и лишь несколько клубов в Европе платят такие высокие зарплаты. "Синие" ведут переговоры с заинтересованными клубами, а затем вынесут любые предложения на рассмотрение футболисту и его представителям.

Добавим, что в прошлом сезоне Рахим Стерлинг провел 43 матча, где отметился 10 голами и 8 ассистами.