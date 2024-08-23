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Кристал Пэлас изучает возможность подписать Рахима Стерлинга из Челси

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Кристал Пэлас изучает возможность подписать Рахима Стерлинга из Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Рахим Стерлинг из-за того, что не попадает в заявку "Челси" на матчи, настроен уйти из клуба. Игрок изучает возможности продолжения карьеры, но приоритетом остаются клубы Премьер-лиги.

Сообщается, "Кристал Пэлас" является одной из команд, которые изучают возможность подписания Рахима Стерлинга. Однако переманить вингера сборной Англии на "Селхерст Парк" будет невероятно сложно. Считается, что футболист зарабатывает в "Челси" более 300 000 фунтов стерлингов в неделю, и лишь несколько клубов в Европе платят такие высокие зарплаты. "Синие" ведут переговоры с заинтересованными клубами, а затем вынесут любые предложения на рассмотрение футболисту и его представителям.

Добавим, что в прошлом сезоне Рахим Стерлинг провел 43 матча, где отметился 10 голами и 8 ассистами.

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Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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