Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль хочет успеть до конца трансферного окна приобрести Хвичу Кварацхелию
Зная Де Лаурентиса, такое приобретение реализовать будет непросто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" очень слабо проводит летнее межсезонье, поскольку команда еще не успела усилиться. Кроме того, "красные" не сумели подписать Субименди, который решил остаться в Испании. Впрочем, руководство английского клуба не оставляют попыток оформить громкий трансфер.
По информации Football Insider, "Ливерпуль" стремится подписать вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию. Грузинский игрок помог своей команде год назад завоевать долгожданное "Скудетто", а также на Евро-2024 вместе со своей сборной стали настоящим открытием, где они дошли 1/8 финала турнира. Аурелио Де Лаурентис не настроен так легко отпускать своего игрока, поскольку оценивает его в более 70 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что в прошлом сезоне Хвича Кварацхелия провел 45 матчей, где отметился 11 голами и 9 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Экс-форвард Днепра-1 не заинтересован в переходе в Динамо
- Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом
- Поражение Кривбасса, не лучший матч Мудрика и сорванный трансфер Шахтера. Главные новости за 22 августа
- Мареска: Я не работаю со всеми футболистами Челси
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО