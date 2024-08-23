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Ливерпуль хочет успеть до конца трансферного окна приобрести Хвичу Кварацхелию

Англия

Зная Де Лаурентиса, такое приобретение реализовать будет непросто

Ливерпуль хочет успеть до конца трансферного окна приобрести Хвичу Кварацхелию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" очень слабо проводит летнее межсезонье, поскольку команда еще не успела усилиться. Кроме того, "красные" не сумели подписать Субименди, который решил остаться в Испании. Впрочем, руководство английского клуба не оставляют попыток оформить громкий трансфер.

По информации Football Insider, "Ливерпуль" стремится подписать вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию. Грузинский игрок помог своей команде год назад завоевать долгожданное "Скудетто", а также на Евро-2024 вместе со своей сборной стали настоящим открытием, где они дошли 1/8 финала турнира. Аурелио Де Лаурентис не настроен так легко отпускать своего игрока, поскольку оценивает его в более 70 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в прошлом сезоне Хвича Кварацхелия провел 45 матчей, где отметился 11 голами и 9 результативными передачами.

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Ливерпуль Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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