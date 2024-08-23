Ливерпуль хочет успеть до конца трансферного окна приобрести Хвичу Кварацхелию

"Ливерпуль" очень слабо проводит летнее межсезонье, поскольку команда еще не успела усилиться. Кроме того, "красные" не сумели подписать Субименди, который решил остаться в Испании. Впрочем, руководство английского клуба не оставляют попыток оформить громкий трансфер.

По информации Football Insider, "Ливерпуль" стремится подписать вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию. Грузинский игрок помог своей команде год назад завоевать долгожданное "Скудетто", а также на Евро-2024 вместе со своей сборной стали настоящим открытием, где они дошли 1/8 финала турнира. Аурелио Де Лаурентис не настроен так легко отпускать своего игрока, поскольку оценивает его в более 70 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в прошлом сезоне Хвича Кварацхелия провел 45 матчей, где отметился 11 голами и 9 результативными передачами.