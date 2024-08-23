Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мареска: Если будет шанс - попробуем привезти девятку в Челси
Трансферное окно для "синих" ещё не закрыто
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответил на вопрос о возможном приходе нового центрального нападающего в лондонский клуб.
"Посмотрим. Если у нас будет шанс привезти "девятку", которая может нам помочь и изменить ситуацию, то мы попробуем совершить эту попытку", - приводит слова специалиста The Athletic.
25 августа "Челси" сыграет на выезде с "Вулверхэмптоном" в рамках второго тура чемпионата Англии.
Вчера "синие" одержали уверенную победу над "Серветтом" (2:0) в четвёртом раунде квалификации Лиги конференции.
Популярное сейчас
- Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом
- Лондонский коллектив заинтересован в трансфере Цыганкова
- Поражение Кривбасса, не лучший матч Мудрика и сорванный трансфер Шахтера. Главные новости за 22 августа
- Клуб из Чемпионшипа готов подписать один из главных трансферных провалов Реала в XXI веке
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО