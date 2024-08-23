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Мареска: Если будет шанс - попробуем привезти девятку в Челси

Англия

Трансферное окно для "синих" ещё не закрыто

Мареска: Если будет шанс - попробуем привезти девятку в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответил на вопрос о возможном приходе нового центрального нападающего в лондонский клуб.

"Посмотрим. Если у нас будет шанс привезти "девятку", которая может нам помочь и изменить ситуацию, то мы попробуем совершить эту попытку", - приводит слова специалиста The Athletic.

25 августа "Челси" сыграет на выезде с "Вулверхэмптоном" в рамках второго тура чемпионата Англии.

Вчера "синие" одержали уверенную победу над "Серветтом" (2:0) в четвёртом раунде квалификации Лиги конференции.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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