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Тренер Кристал Пэлас - о слухах относительно трансфера Стерлинга: Он - фантастический игрок
Гласнер высказался о левом вингере Челси
Getty Images
Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер прокомментировал слухи о возможном трансфере левого вингера "Челси" Рахима Стерлинга.
"Он - фантастический игрок, но это не значит, что он будет выступать за "Кристал Пэлас". Стерлинг великолепный футболист, но я не знаю, что с ним будет дальше..."
В прошлом сезоне Рахим сыграл 43 матча, где отметился 10 голами и 8 ассистами.
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