  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Кристал Пэлас - о слухах относительно трансфера Стерлинга: Он - фантастический игрок
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Кристал Пэлас - о слухах относительно трансфера Стерлинга: Он - фантастический игрок

Англия

Гласнер высказался о левом вингере Челси

Тренер Кристал Пэлас - о слухах относительно трансфера Стерлинга: Он - фантастический игрок

Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер прокомментировал слухи о возможном трансфере левого вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

"Он - фантастический игрок, но это не значит, что он будет выступать за "Кристал Пэлас". Стерлинг великолепный футболист, но я не знаю, что с ним будет дальше..."

В прошлом сезоне Рахим сыграл 43 матча, где отметился 10 голами и 8 ассистами.

Читайте такжеМареска: Если будет шанс - попробуем привезти девятку в Челси
По теме
yellow-arrow
Постекоглу: Еще несколько игроков покинут Тоттенхэм
yellow-arrow
Наставник Манчестер Сити - о Гюндогане: Если он должен играть завтра, то Илкай уже все знает
yellow-arrow
Артета: Зинченко был очень хорош в первые 60 минут против Вулвз
Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Оливер Гласнер Кристал Пэлас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости