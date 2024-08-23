Тренер Кристал Пэлас - о слухах относительно трансфера Стерлинга: Он - фантастический игрок

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер прокомментировал слухи о возможном трансфере левого вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

"Он - фантастический игрок, но это не значит, что он будет выступать за "Кристал Пэлас". Стерлинг великолепный футболист, но я не знаю, что с ним будет дальше..."