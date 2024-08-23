Наставник Манчестер Сити - о Гюндогане: Если он должен играть завтра, то Илкай уже все знает

Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", прокомментировал возвращение немецкого полузащитника Илкая Гюндогана в команду.

"Он очень хорошо играл в прошлом сезоне за "Барселону", и я знаю, насколько это конкурентоспособный клуб.

Илкай здесь уже все знает, поэтому ему не нужно время, чтобы освоиться. Если он должен играть завтра, то Гюндоган все знает. Он всегда на правильной позиции, и все очень рады, что он вернулся.

Я уверен, что болельщики чувствуют то же самое".