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Наставник Манчестер Сити - о Гюндогане: Если он должен играть завтра, то Илкай уже все знает

Англия

Специалист высказался о возвращении немецкого хавбека

Наставник Манчестер Сити - о Гюндогане: Если он должен играть завтра, то Илкай уже все знает

Фото: twitter.com/IlkayGuendogan

Новина українською

Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", прокомментировал возвращение немецкого полузащитника Илкая Гюндогана в команду.

"Он очень хорошо играл в прошлом сезоне за "Барселону", и я знаю, насколько это конкурентоспособный клуб.

Илкай здесь уже все знает, поэтому ему не нужно время, чтобы освоиться. Если он должен играть завтра, то Гюндоган все знает. Он всегда на правильной позиции, и все очень рады, что он вернулся.

Я уверен, что болельщики чувствуют то же самое".

Контракт Илкая с "Ман Сити" рассчитан до конца сезона 2024/25.

Добавим, что завтра, 24 августа, состоится матч "Манчестер Сити" - "Ипсвич Таун". Начало - в 17:00 по киевскому времени.

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Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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