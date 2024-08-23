Де Дзерби хочет подписать в Марсель экс-вингера Шахтера

Израильский экс-вингер "Шахтера" Манор Соломон, который сейчас выступает за "Тоттенхэм", летом может сменить прописку.

Как сообщает Football London, "Тоттенхэм" не рассчитывает на ряд игроков, от которых хочет избавиться. В этот перечень входит и Соломон.

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Как сообщает журналист Аласдер Голд, интерес к Соломону проявляет французский "Марсель", который с недавнего времени возглавляет экс-коуч "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Скорее всего, речь будет идти об аренде с опцией выкупа, так как именно такая возможность выглядит наиболее предпочтительной для всех претендентов на Соломона.

Впрочем, сам израильтянин пока что приоритетным вариантом считает возможность остаться в Англии.

Напомним, что в прошлом сезоне Соломон сыграл лишь 5 матчей и отличился 2 ассистами в АПЛ, после чего получил тяжелую травму колена и длительное время проходил процесс восстановления.