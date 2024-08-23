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Постекоглу: Еще несколько игроков покинут Тоттенхэм

Англия

Тренер шпор высказался о трансферной кампании

Постекоглу: Еще несколько игроков покинут Тоттенхэм

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что состав команды на сезон 2024/25 пока не окончательный.

"Еще несколько игроков покинут нас, но за последние 12 месяцев мы проделали немалую работу над составом команды.

Хотя основное внимание было сосредоточено на привлечении новых футболистов, мы несколько изменили состав, несколько улучшили демографическую ситуацию.

Итак, мы сделали много работы, но за неделю, которая осталась до закрытия трансферного окна, нам еще есть над чем поработать".

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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