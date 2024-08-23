Постекоглу: Еще несколько игроков покинут Тоттенхэм

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что состав команды на сезон 2024/25 пока не окончательный.

"Еще несколько игроков покинут нас, но за последние 12 месяцев мы проделали немалую работу над составом команды.

Хотя основное внимание было сосредоточено на привлечении новых футболистов, мы несколько изменили состав, несколько улучшили демографическую ситуацию.

Итак, мы сделали много работы, но за неделю, которая осталась до закрытия трансферного окна, нам еще есть над чем поработать".